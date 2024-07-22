Cumhuriyet: США хотят открыть южный фронт против России через Армению
Журналист издания Мехмет Али Гюллер отмечает, что США ранее пытались открыть южный флонт у границ России через Грузию. Черное море для Вашингтона является стратегической целью, сказано в публикации.
«Сейчас США также пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян был приглашен на саммит НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в минобороны Армении», – пишет издание. По мнению журналиста, так Вашингтон пытается не только открыть южный фронт, но и вклиниться в треугольник «Турция – Россия – Иран».
В середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После саммита НАТО стало известно, что Армения и США повысят статус двустороннего диалога до уровня стратегического партнерства. 18 июля заместитель госсекретаря США Узра Зея сообщила, что страна направит в минобороны Армении советника-резидента.