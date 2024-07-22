Cumhuriyet: США хотят открыть южный фронт против России через Армению

«Сейчас США также пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян был приглашен на саммит НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в минобороны Армении», – пишет издание. По мнению журналиста, так Вашингтон пытается не только открыть южный фронт, но и вклиниться в треугольник «Турция – Россия – Иран».