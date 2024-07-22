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Cumhuriyet: США хотят открыть южный фронт против России через Армению

Ведомости

США намерены открыть южный фронт против России через Армению, пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Журналист издания Мехмет Али Гюллер отмечает, что США ранее пытались открыть южный флонт у границ России через Грузию. Черное море для Вашингтона является стратегической целью, сказано в публикации.

«Сейчас США также пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян был приглашен на саммит НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в минобороны Армении», – пишет издание. По мнению журналиста, так Вашингтон пытается не только открыть южный фронт, но и вклиниться в треугольник «Турция – Россия – Иран».

В середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После саммита НАТО стало известно, что Армения и США повысят статус двустороннего диалога до уровня стратегического партнерства. 18 июля заместитель госсекретаря США Узра Зея сообщила, что страна направит в минобороны Армении советника-резидента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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