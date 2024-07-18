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Вашингтон направит советника в армию Армении

Ведомости

США направят советника-резидента в минобороны Армении. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Узра Зея в интервью изданию Hetq.

«Я могу это [отправку советника] подтвердить. Это долгожданное событие, которое я бы рекомендовала вам обсудить с нашим послом и пресс-службой. Мы приветствуем углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией», – сказала она. 

Зея, отвечая на вопрос о членстве Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметила, что Ереван сам определяет свой курс и Вашингтон относится к этому с уважением.

10 июля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в саммите НАТО. 4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительной телеграмме президенту США Джо Байдену в честь Дня независимости США заявил, что Армения и США выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

Пашинян в середине июня заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. Бывшие власти Армении, как отметил Пашинян, вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению.

6 июля минобороны Армении сообщило, что 15-24 июля в стране пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner - 2024.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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