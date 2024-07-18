Вашингтон направит советника в армию Армении

«Я могу это [отправку советника] подтвердить. Это долгожданное событие, которое я бы рекомендовала вам обсудить с нашим послом и пресс-службой. Мы приветствуем углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией», – сказала она.