Вашингтон направит советника в армию Армении
США направят советника-резидента в минобороны Армении. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Узра Зея в интервью изданию Hetq.
«Я могу это [отправку советника] подтвердить. Это долгожданное событие, которое я бы рекомендовала вам обсудить с нашим послом и пресс-службой. Мы приветствуем углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией», – сказала она.
Зея, отвечая на вопрос о членстве Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметила, что Ереван сам определяет свой курс и Вашингтон относится к этому с уважением.
10 июля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в саммите НАТО. 4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительной телеграмме президенту США Джо Байдену в честь Дня независимости США заявил, что Армения и США выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства.
Пашинян в середине июня заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. Бывшие власти Армении, как отметил Пашинян, вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению.
6 июля минобороны Армении сообщило, что 15-24 июля в стране пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner - 2024.