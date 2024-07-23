Байден делегировал полномочия по поддержке Украины минфину и госдепу США
Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по поддержке Украины министерству финансов и государственному департаменту страны. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
«Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», – говорится в документе. Байден также делегировал полномочия по разделам 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g).
Согласно указанным пунктам, Байден передал полномочия ведомствам по таким вопросам, как обеспечение использования активов России для помощи Украине, а также вопросы, связанные с международным соглашением об использовании суверенных активов.
«Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» принят в этом году. Российские активы были заморожены за рубежом после начала спецоперации на Украине. Под блокировку попали резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.