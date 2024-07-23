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Байден делегировал полномочия по поддержке Украины минфину и госдепу США

Ведомости

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по поддержке Украины министерству финансов и государственному департаменту страны. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

«Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», – говорится в документе. Байден также делегировал полномочия по разделам 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g).

Согласно указанным пунктам, Байден передал полномочия ведомствам по таким вопросам, как обеспечение использования активов России для помощи Украине, а также вопросы, связанные с международным соглашением об использовании суверенных активов.

«Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» принят в этом году. Российские активы были заморожены за рубежом после начала спецоперации на Украине. Под блокировку попали резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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