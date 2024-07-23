Байден делегировал полномочия по поддержке Украины минфину и госдепу США

«Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» принят в этом году. Российские активы были заморожены за рубежом после начала спецоперации на Украине. Под блокировку попали резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.