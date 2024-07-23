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Еврокомиссия начала диалог с Арменией по безвизовому режиму

Ведомости

Европейская комиссия начала диалог с Арменией по безвизовому режиму в сотрудничестве с Европарламентом и Советом Евросоюза, сообщается на сайте ЕК.

«Комиссия начинает диалог по либерализации визового режима с Арменией. Этот процесс поддержит Армению в ее долгосрочной цели по достижению безвизового режима с ЕС», – говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что либерализация визового режима не является автоматическим процессом – он будет рассмотрен только после успешного диалога и выполнения всех условий, которые перечислены в плане действий по либерализации визового режима (VLAP). Диалог между сторонами касается таких вопросов, как проездные документы, управление границами, миграция, предоставление убежища и внешние связи.

Начало диалога по либерализации визового режима – продолжение инициатив ЕК по укреплению сотрудничества с Арменией в рамках проекта «Восточное партнерство ЕС». Он был официально учрежден в мае 2009 г.

В середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, бывшие власти Армении вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению. В июле министр иностранных дел государства Арарат Мирзоян принял участие в саммите НАТО. После него заместитель госсекретаря США Узра Зея заявляла, что Соединенные Штаты направят советника-резидента в минобороны Армении. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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