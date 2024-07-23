Еврокомиссия начала диалог с Арменией по безвизовому режиму
Европейская комиссия начала диалог с Арменией по безвизовому режиму в сотрудничестве с Европарламентом и Советом Евросоюза, сообщается на сайте ЕК.
«Комиссия начинает диалог по либерализации визового режима с Арменией. Этот процесс поддержит Армению в ее долгосрочной цели по достижению безвизового режима с ЕС», – говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что либерализация визового режима не является автоматическим процессом – он будет рассмотрен только после успешного диалога и выполнения всех условий, которые перечислены в плане действий по либерализации визового режима (VLAP). Диалог между сторонами касается таких вопросов, как проездные документы, управление границами, миграция, предоставление убежища и внешние связи.
Начало диалога по либерализации визового режима – продолжение инициатив ЕК по укреплению сотрудничества с Арменией в рамках проекта «Восточное партнерство ЕС». Он был официально учрежден в мае 2009 г.
В середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, бывшие власти Армении вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению. В июле министр иностранных дел государства Арарат Мирзоян принял участие в саммите НАТО. После него заместитель госсекретаря США Узра Зея заявляла, что Соединенные Штаты направят советника-резидента в минобороны Армении.