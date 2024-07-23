Еврокомиссия начала диалог с Арменией по безвизовому режиму

В середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, бывшие власти Армении вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению. В июле министр иностранных дел государства Арарат Мирзоян принял участие в саммите НАТО. После него заместитель госсекретаря США Узра Зея заявляла, что Соединенные Штаты направят советника-резидента в минобороны Армении.