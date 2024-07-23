«Новый народный фронт» выдвинул единого кандидата на пост премьера Франции

Кастец – выпускница Института политических исследований Sciences Po и Лондонской школы экономики. Она основала коллектив «Наши общественные службы». Свою первую должность Кастец получила в генеральном управлении казначейства. После этого она присоединилась к минфину Франции, а именно – к подразделению по борьбе с отмыванием средств.