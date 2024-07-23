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«Новый народный фронт» выдвинул единого кандидата на пост премьера Франции

Ведомости

Блок левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP) выдвинул единого кандидата на пост премьер-министра Франции, им стала Люси Кастец. Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на соответствующее заявление.

«Новый народный фронт» представил президенту республики предложение назначить премьер-министром Люси Кастец», – сообщила коалиция.

Кастец – выпускница Института политических исследований Sciences Po и Лондонской школы экономики. Она основала коллектив «Наши общественные службы». Свою первую должность Кастец получила в генеральном управлении казначейства. После этого она присоединилась к минфину Франции, а именно – к подразделению по борьбе с отмыванием средств.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции 7 июля лидировала коалиция левых сил «Новый народный фронт». От нее в национальное собрание (нижнюю палату) прошли 182 депутата. 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Габриэля Атталя с должности премьер-министра страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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