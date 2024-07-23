«Новый народный фронт» выдвинул единого кандидата на пост премьера Франции
Блок левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP) выдвинул единого кандидата на пост премьер-министра Франции, им стала Люси Кастец. Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на соответствующее заявление.
«Новый народный фронт» представил президенту республики предложение назначить премьер-министром Люси Кастец», – сообщила коалиция.
Кастец – выпускница Института политических исследований Sciences Po и Лондонской школы экономики. Она основала коллектив «Наши общественные службы». Свою первую должность Кастец получила в генеральном управлении казначейства. После этого она присоединилась к минфину Франции, а именно – к подразделению по борьбе с отмыванием средств.
Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции 7 июля лидировала коалиция левых сил «Новый народный фронт». От нее в национальное собрание (нижнюю палату) прошли 182 депутата. 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Габриэля Атталя с должности премьер-министра страны.