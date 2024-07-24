Словакия пригрозила Украине ответными мерами из-за ситуации с нефтью из РФ
«Я твердо верю, что со стороны Украины удастся как можно скорее навести порядок, потому что Словакии как суверенной стране в конечном итоге придется приступить к каким-то ответным мерам, и это не пойдет на пользу ни Украине, ни ее гражданам, ни кому-либо из нас в этом регионе», – заявил президент.
Словакия, по его словам, является одним из ключевых поставщиков электроэнергии на Украину и при обеспечении поставок всегда выступает в качестве ответственного партнера. Он также обратил внимание на гуманитарную помощь, предоставленную Словакией. В этой связи он упомянул также передачу Украине ключевых систем словацкой обороны.
«Словацкая Республика в ключевых ситуациях сохраняется как ответственный сосед и хороший партнер по отношению к Украине. Мы смогли за наши собственные средства впервые в истории преобразовать наш трубопровод таким образом, чтобы иметь возможность работать в обратном потоке и снабжать Украину во времена, когда не хватало газа», – напомнил Пеллегрини.
В июле Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. При этом республики продолжают получать нефть от других российских компаний, сообщало агентство Reuters.
22 июля государства запросили консультации в Еврокомиссии из-за приостановки транзита нефти. Тогда министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что запрет Киева создает угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Если в течение трех дней переговоры Еврокомиссии с Украиной не принесут результата, Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства. 23 июля Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для помощи Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.