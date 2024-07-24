Словакия пригрозила Украине ответными мерами из-за ситуации с нефтью из РФ

«Я твердо верю, что со стороны Украины удастся как можно скорее навести порядок, потому что Словакии как суверенной стране в конечном итоге придется приступить к каким-то ответным мерам, и это не пойдет на пользу ни Украине, ни ее гражданам, ни кому-либо из нас в этом регионе», – заявил президент.