Участники спецоперации смогут лечиться в пяти медучреждениях Росгвардии
Росгвардия предоставит возможность военнослужащим Минобороны РФ, в том числе участникам спецоперации, проходить лечение в пяти ведомственных медицинских учреждениях. Главы структур – Виктор Золотов и Андрей Белоусов – подписали об этом соответствующее соглашение. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Данное решение позволит повысить эффективность и доступность оказания медицинской помощи военнослужащим – участникам спецоперации», – отметил Белоусов. Он поблагодарил Золотова «за содействие в решении общей задачи».
Подписанное соглашение также предполагает возможность лечения сотрудников Росгвардии в военно-медицинских организациях Минобороны. Военнослужащие обоих ведомств смогут пройти медицинское обследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии, диспансеризацию, получить медицинскую помощь, лекарства и медицинские изделия.
12 июля «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны, писали, что Белоусов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. По словам одного из собеседников «Ведомостей», в ряде регионов, в том числе новых, нет военно-медицинских организаций Минобороны. Нормативно-правовой акт, который будет разработан оборонным ведомством и Минздравом, позволит военнослужащим в период спецоперации обращаться в медучреждения в местах их фактического пребывания.