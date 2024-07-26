Участники спецоперации смогут лечиться в пяти медучреждениях Росгвардии

12 июля «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны, писали, что Белоусов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. По словам одного из собеседников «Ведомостей», в ряде регионов, в том числе новых, нет военно-медицинских организаций Минобороны. Нормативно-правовой акт, который будет разработан оборонным ведомством и Минздравом, позволит военнослужащим в период спецоперации обращаться в медучреждения в местах их фактического пребывания.