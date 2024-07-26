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Участники спецоперации смогут лечиться в пяти медучреждениях Росгвардии

Ведомости

Росгвардия предоставит возможность военнослужащим Минобороны РФ, в том числе участникам спецоперации, проходить лечение в пяти ведомственных медицинских учреждениях. Главы структур – Виктор Золотов и Андрей Белоусов – подписали об этом соответствующее соглашение. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Данное решение позволит повысить эффективность и доступность оказания медицинской помощи военнослужащим – участникам спецоперации», – отметил Белоусов. Он поблагодарил Золотова «за содействие в решении общей задачи».

Подписанное соглашение также предполагает возможность лечения сотрудников Росгвардии в военно-медицинских организациях Минобороны. Военнослужащие обоих ведомств смогут пройти медицинское обследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии, диспансеризацию, получить медицинскую помощь, лекарства и медицинские изделия.

12 июля «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны, писали, что Белоусов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. По словам одного из собеседников «Ведомостей», в ряде регионов, в том числе новых, нет военно-медицинских организаций Минобороны. Нормативно-правовой акт, который будет разработан оборонным ведомством и Минздравом, позволит военнослужащим в период спецоперации обращаться в медучреждения в местах их фактического пребывания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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