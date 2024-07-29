Байден хочет лишить экс-президентов иммунитета

«Я курировал больше кандидатур в Верховный суд в качестве сенатора, вице-президента и президента, чем кто-либо из ныне живущих», – написал Байден в своей статье в той же газете The Washington Post. «Я с большим уважением отношусь к нашим институтам и разделению власти. То, что происходит сейчас, ненормально, и это подрывает доверие общества к решениям суда, в том числе к тем, которые влияют на личные свободы. Сейчас мы стоим перед нарушением», – сказал он.