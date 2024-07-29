Байден хочет лишить экс-президентов иммунитета

Байден хочет лишить экс-президентов иммунитетаОднако сам он от переизбрания на второй срок уже отказался
Президент США Джо Байден одобрил радикальные изменения в Верховном суде, призвал к ограничению срока полномочий судей до 18 лет и введению обязательного этического кодекса для высшего суда. Он также настаивает на принятии поправки к конституции, запрещающей абсолютный иммунитет для экс-президентов. Об этом сообщает The Washington Post.
Последнее издание расценило как упрек Верховному суду после того, как он постановил, что бывший президент Дональд Трамп имеет иммунитет от судебного преследования на период исполнения служебных обязанностей.
Для Байдена, который долгое время сопротивлялся призывам реформировать Верховный суд, заявление, сделанное в понедельник, ознаменовало серьезный сдвиг в его позиции по отношению к одной из трех ветвей власти Америки.
«Я курировал больше кандидатур в Верховный суд в качестве сенатора, вице-президента и президента, чем кто-либо из ныне живущих», – написал Байден в своей статье в той же газете The Washington Post. «Я с большим уважением отношусь к нашим институтам и разделению власти. То, что происходит сейчас, ненормально, и это подрывает доверие общества к решениям суда, в том числе к тем, которые влияют на личные свободы. Сейчас мы стоим перед нарушением», – сказал он.
Ограничения сроков полномочий и кодекс этики подлежат утверждению конгрессом, и палата представителей, контролируемая республиканцами, вряд ли поддержит ни то, ни другое. Оба предложения также требуют 60 голосов для прохождения в Сенат, а демократы занимают только 51 место в верхней палате. Принятие конституционной поправки требует устранения еще большего количества препятствий, включая поддержку двумя третями обеих палат или созывом съезда двух третей штатов, а затем одобрения тремя четвертями законодательных собраний штатов.
Предложенная Байденом поправка, которую он называет «поправка «никто не выше закона», гласит, что «конституция не предоставляет никакого иммунитета от федерального уголовного преследования, суда, осуждения или приговора в силу того, что человек ранее занимал пост президента». В своей статье, объясняющей его решение, Байден написал: «Эта нация была основана на простом, но глубоком принципе: никто не может быть выше закона. Ни президент Соединенных Штатов. Ни судья Верховного суда США. Никто».
21 июля Байден заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре. Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.