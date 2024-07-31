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Число погибших в Газе сотрудников БАПОР превысило 200

Ведомости

С 7 октября 2023 г. в секторе Газа погибли 202 сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщается на сайте организации.

«Общее число сотрудников БАПОР, погибших с 7 октября, составляет 202 человека», – говорится в сообщении.

10 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные провели ночной рейд против террористов радикальной палестинской группировки «Хамас» и «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), которые якобы действовали в штаб-квартире БАПОР.

По данным армии, террористы использовали штаб БАПОР в качестве базы для нападений на израильских военнослужащих в центральной части сектора Газа. Военные провели рейд на здание, уничтожили террористов и обнаружили в штабе большое количество оружия.

29 января ряд западных стран, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению «Хамаса» на Израиль.

В мае финансирование БАПОР решила возобновить Австрия. 24 апреля правительство Германии возобновило сотрудничество с агентством. 9 марта пресс-служба МИД Швеции также сообщала, что страна возобновляет выплаты БАПОР, правительство решило выделить агентству 200 млн крон ($19,36 млн) после нового соглашения об ужесточении контроля.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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