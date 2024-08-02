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Россия и Украина обменялись письмами военнопленных

Ведомости

Сотрудники офисов омбудсменов России и Украины встретились на российско-украинской границе для обмена письмами от военнопленных двух стран. Об это сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Обменялись письмами от военнопленных к их родным и близким. 200 писем на 200», – сообщила Москалькова, добавив, что это третья гуманитарная миссия такого плана.

2 августа представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия вернула Украине 250 погибших военных, украинская сторона передала 38 тел российских бойцов. Обмен проходит силами Министерства обороны РФ. 14 июня также сообщалось, что Россия получила тела 32 погибших военных, на Украину вернули 254 тела. Подобный обмен два раза проводился и в апреле. Тогда в РФ вернули 59 тел, а Украине передали 239 погибших военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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