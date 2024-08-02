Россия и Украина обменялись письмами военнопленных

2 августа представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия вернула Украине 250 погибших военных, украинская сторона передала 38 тел российских бойцов. Обмен проходит силами Министерства обороны РФ. 14 июня также сообщалось, что Россия получила тела 32 погибших военных, на Украину вернули 254 тела. Подобный обмен два раза проводился и в апреле. Тогда в РФ вернули 59 тел, а Украине передали 239 погибших военных.