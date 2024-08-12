Трамп намерен отсудить у минюста США $100 млн из-за обысков в его доме

Эпштейн утверждает, что «противоправные действия против президента основаны на вторжении в уединение, злонамеренном преследовании и злоупотреблении процессом в результате рейда, проведенного 8 августа 2022 г. в его доме и доме его семьи в Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде». По его словам, решения, принятые минюстом и ФБР в отношении обысков, «не соответствовали протоколам, требующим согласия объекта расследования, раскрытия информации адвокатам этого человека и использования местной прокуратуры США». По мнению адвоката, решения, принятые генпрокурором Мерриком Гарландом и директором ФБР Кристофером Рэем, были основаны на «явном нарушении конституционных принципов, непоследовательных стандартах, применяемых к Трампу», и «явном намерении участвовать в политическом преследовании».