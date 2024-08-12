Трамп намерен отсудить у минюста США $100 млн из-за обысков в его доме
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп собирается отсудить у министерства юстиции США $100 млн из-за обысков в его доме во Флориде в 2022 г., сообщает Fox News.
«Трамп и его команда юристов намерены подать в суд на министерство юстиции за его действия во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго 8 августа 2022 г. в рамках федерального расследования предполагаемого ненадлежащего хранения секретных документов», – говорится в материале.
Fox News напомнил, что расследованием занимался спецпрокурор Джек Смит. В июле окружной судья США Эйлин Кэннон полностью прекратила дело Смита против Трампа, постановив, что назначение и финансирование Смита было незаконным.
Адвокат Трампа Дэниел Эпштейн подал в минюст уведомление о подаче иска. В течение 180 дней с момента получения ведомство обязано ответить на уведомление и прийти к решению. Если решение не будет принято, дело бывшего президента перейдет в федеральный суд Южного округа Флориды.
Эпштейн утверждает, что «противоправные действия против президента основаны на вторжении в уединение, злонамеренном преследовании и злоупотреблении процессом в результате рейда, проведенного 8 августа 2022 г. в его доме и доме его семьи в Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде». По его словам, решения, принятые минюстом и ФБР в отношении обысков, «не соответствовали протоколам, требующим согласия объекта расследования, раскрытия информации адвокатам этого человека и использования местной прокуратуры США». По мнению адвоката, решения, принятые генпрокурором Мерриком Гарландом и директором ФБР Кристофером Рэем, были основаны на «явном нарушении конституционных принципов, непоследовательных стандартах, применяемых к Трампу», и «явном намерении участвовать в политическом преследовании».
В июне 2023 г. сообщалось, что Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. В обвинительном заключении Смита было указано, что хранившиеся у Трампа документы касались некоторых из наиболее чувствительных военных данных США, включая сведения о ядерной программе и потенциальных внутренних уязвимостях в случае нападения. Речь шла о документах Пентагона, ЦРУ, АНБ и других разведывательных ведомств. Обвинение также утверждало, что Трамп показывал другому лицу документ минобороны, описанный как «план нападения» на другую страну.
4 августа стало известно, что окружной суд США назначил дату предварительного заседания по уголовному делу Трампа, обвиняемого в незаконной попытке отменить результаты последних президентских выборов, на которых он потерпел поражение, на 16 августа. Рассмотрение дела против экс-президента было приостановлено почти на восемь месяцев, поскольку в США также рассматривался иск политика о президентской неприкосновенности.