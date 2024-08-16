Новак сменит Белоусова в составе наблюдательного совета ВЭБ.РФ
В конце июня президент России Владимир Путин досрочно переназначил Игоря Шувалова председателем ВЭБа еще на пять лет. Срок его полномочий должен был закончиться к 2026 г.
ВЭБ.РФ фокусируется на развитии инфраструктуры, промышленности, укреплении технологического потенциала и повышении качества жизни людей. С 2018 г. объем ежегодных выдач кредитов и гарантий госкорпорации для инвестпроектов вырос со 100 млрд до 300 млрд руб. и выше, отметили в пресс-службе ВЭБа.