Неизвестные напали на украинских пограничников на границе с Румынией

Румыния подняла вертолет для поиска нарушителей. Полиции удалось задержать двоих беглецов в районе Тарна-Маре. Еще один не смог пересечь границу и был пойман украинскими силовиками. При этом некоторые из задержанных не имели при себе похищенного оружия, но показали, где оставили его. Как сообщили источники издания, один из мужчин, который прорвался в Румынию, попросил у местных властей политического убежища.