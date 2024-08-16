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Неизвестные напали на украинских пограничников на границе с Румынией

Ведомости

Группа из нескольких человек, предположительно – граждан Украины, напала на украинских пограничников, разоружила их и после незаконно проникла в Румынию. Об этом сообщает издание PresaSM со ссылкой на источники.

Румыния подняла вертолет для поиска нарушителей. Полиции удалось задержать двоих беглецов в районе Тарна-Маре. Еще один не смог пересечь границу и был пойман украинскими силовиками. При этом некоторые из задержанных не имели при себе похищенного оружия, но показали, где оставили его. Как сообщили источники издания, один из мужчин, который прорвался в Румынию, попросил у местных властей политического убежища.

Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала российской спецоперации в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. В конце апреля представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала ТСН сообщил, что ежедневно выехать с Украины пытаются до 10 уклонистов. Чаще всего, по его словам, уклонисты пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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