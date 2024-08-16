Неизвестные напали на украинских пограничников на границе с Румынией
Группа из нескольких человек, предположительно – граждан Украины, напала на украинских пограничников, разоружила их и после незаконно проникла в Румынию. Об этом сообщает издание PresaSM со ссылкой на источники.
Румыния подняла вертолет для поиска нарушителей. Полиции удалось задержать двоих беглецов в районе Тарна-Маре. Еще один не смог пересечь границу и был пойман украинскими силовиками. При этом некоторые из задержанных не имели при себе похищенного оружия, но показали, где оставили его. Как сообщили источники издания, один из мужчин, который прорвался в Румынию, попросил у местных властей политического убежища.
Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала российской спецоперации в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. В конце апреля представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала ТСН сообщил, что ежедневно выехать с Украины пытаются до 10 уклонистов. Чаще всего, по его словам, уклонисты пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией.