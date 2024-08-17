Минобороны сообщило об уничтожении еще двух пусковых установок ЗРК Patriot ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot, поставленные Украине странами Запада и произведенные в США, в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Как пояснили в оборонном ведомстве, удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М» в районе н.п. Любимовка, изначально позиция украинской техники была вскрыта при помощи воздушной разведки.
В министерстве добавили, что при данном ударе также была поражена радиолокационная станция AN/MPQ-65.
16 августа Минобороны уже сообщало об уничтожении двух ЗРК Patriot ВСУ, они также были поражены в Днепропетровской области. Кроме того, тем же днем ведомство отчиталось об ударе по ЗРК IRIS-T ВСУ производства Германии.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее цель – защита населения от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.