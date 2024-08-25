Сноуден назвал задержание Дурова посягательством на свободу слова
Задержание основателя Telegram Павла Дурова является посягательством на право человека на свободу слова. Об этом заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в соцсети X.
«Я удивлен и глубоко опечален тем, что [президент Франции Эммануэль] Макрон опустился до уровня захвата заложников для получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает не только Францию, но и весь мир», – подчеркнул Сноуден.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана.
По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.
25 августа посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав предпринимателя и предоставить консульский доступ к нему. В российском дипведомстве сообщили «Ведомостям» об отсутствии реакции со стороны французского руководства на запросы относительно консульского доступа к Дурову.