Дума рассмотрит законопроект о службе по контракту для обвиняемых на этапе суда

23 августа сообщалось, что Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное преследование лица, совершившего преступление, может быть прекращено, если производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части. В частности, обстоятельством, влекущим освобождение от уголовной ответственности, является увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренными подпунктами «а», «в» или «о» п. 1 ст. 51 закона «О воинской обязанности и военной службе». Речь идет об увольнении по достижению предельного возраста, по состоянию здоровья, а также в связи с окончанием периода мобилизации или отменой военного положения. В числе обстоятельств также указывается награждение военнослужащего государственной наградой в период прохождения военной службы.