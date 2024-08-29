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Дума рассмотрит законопроект о службе по контракту для обвиняемых на этапе суда

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность заключения контракта с Минобороны для обвиняемых на этапе судопроизводства. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами проекта являются депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Картаполов и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Клишас. Документ предлагает поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно пояснительной записке, в период мобилизации, военного положения и в военное время предусматривается возможность прохождения службы по контракту «отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции».

«В настоящее время указанные вопросы в законодательстве Российской Федераций не урегулированы», – отмечают авторы проекта.

23 августа сообщалось, что Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное преследование лица, совершившего преступление, может быть прекращено, если производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части. В частности, обстоятельством, влекущим освобождение от уголовной ответственности, является увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренными подпунктами «а», «в» или «о» п. 1 ст. 51 закона «О воинской обязанности и военной службе». Речь идет об увольнении по достижению предельного возраста, по состоянию здоровья, а также в связи с окончанием периода мобилизации или отменой военного положения. В числе обстоятельств также указывается награждение военнослужащего государственной наградой в период прохождения военной службы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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