Дума рассмотрит законопроект о службе по контракту для обвиняемых на этапе суда
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность заключения контракта с Минобороны для обвиняемых на этапе судопроизводства. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами проекта являются депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Картаполов и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Клишас. Документ предлагает поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно пояснительной записке, в период мобилизации, военного положения и в военное время предусматривается возможность прохождения службы по контракту «отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции».
«В настоящее время указанные вопросы в законодательстве Российской Федераций не урегулированы», – отмечают авторы проекта.
23 августа сообщалось, что Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное преследование лица, совершившего преступление, может быть прекращено, если производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части. В частности, обстоятельством, влекущим освобождение от уголовной ответственности, является увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренными подпунктами «а», «в» или «о» п. 1 ст. 51 закона «О воинской обязанности и военной службе». Речь идет об увольнении по достижению предельного возраста, по состоянию здоровья, а также в связи с окончанием периода мобилизации или отменой военного положения. В числе обстоятельств также указывается награждение военнослужащего государственной наградой в период прохождения военной службы.