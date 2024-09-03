Новый посол Нидерландов передала копии верительных грамот в МИД России

Балфоорт сменила на этой должности Хиллеса Арно Бесхоора Плуха. Он завершил свою работу в России 4 мая. Последним событием в качестве посла Нидерландов в России стало для него возложение венка у мемориального надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса на Введенском кладбище в Москве в День поминовения павших. В этот день в Нидерландах чтят память погибших в годы Второй Мировой войны.