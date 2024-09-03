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Новый посол Нидерландов передала копии верительных грамот в МИД России

Ведомости

Новый посол Нидерландов в Москве Йоаннеке Балфоорт вручила копии верительных грамот директору департамента государственного протокола МИД России Игоря Богдашев. Об этом сообщает российское дипломатическое ведомство. 

Документы были приняты 3 сентября.

Балфоорт сменила на этой должности Хиллеса Арно Бесхоора Плуха. Он завершил свою работу в России 4 мая. Последним событием в качестве посла Нидерландов в России стало для него возложение венка у мемориального надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса на Введенском кладбище в Москве в День поминовения павших. В этот день в Нидерландах чтят память погибших в годы Второй Мировой войны.

Российские власти считают Нидерланды «недружественной» страной. Она входит в Евросоюз, поддерживает санкции против РФ и оказывает Украине военную помощь. В частности, Нидерланды пообещали передать ВСУ 24 истребителя F-16 и не стали ограничивать Украину в их использовании, фактически разрешив ей применять самолеты для ударов по территории России. 

В конце марта 2022 г. Нидерланды выслали из страны 18 дипломатов России, обвинив тех в работе на российские спецслужбы. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, одного сотрудника генконсульства страны в Санкт-Петербурге. 

18 февраля 2023 г. на тот момент министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что королевство решило выслать из страны около 10 российских дипломатов. С 20 февраля того же года было закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, с 21 февраля – российское торговое представительство в Амстердаме. Российское посольство в Нидерландах объявило о прекращении приема граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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