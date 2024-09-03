Новый посол Нидерландов передала копии верительных грамот в МИД России
Новый посол Нидерландов в Москве Йоаннеке Балфоорт вручила копии верительных грамот директору департамента государственного протокола МИД России Игоря Богдашев. Об этом сообщает российское дипломатическое ведомство.
Документы были приняты 3 сентября.
Балфоорт сменила на этой должности Хиллеса Арно Бесхоора Плуха. Он завершил свою работу в России 4 мая. Последним событием в качестве посла Нидерландов в России стало для него возложение венка у мемориального надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса на Введенском кладбище в Москве в День поминовения павших. В этот день в Нидерландах чтят память погибших в годы Второй Мировой войны.
Российские власти считают Нидерланды «недружественной» страной. Она входит в Евросоюз, поддерживает санкции против РФ и оказывает Украине военную помощь. В частности, Нидерланды пообещали передать ВСУ 24 истребителя F-16 и не стали ограничивать Украину в их использовании, фактически разрешив ей применять самолеты для ударов по территории России.
В конце марта 2022 г. Нидерланды выслали из страны 18 дипломатов России, обвинив тех в работе на российские спецслужбы. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, одного сотрудника генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
18 февраля 2023 г. на тот момент министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что королевство решило выслать из страны около 10 российских дипломатов. С 20 февраля того же года было закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, с 21 февраля – российское торговое представительство в Амстердаме. Российское посольство в Нидерландах объявило о прекращении приема граждан.