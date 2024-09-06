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Власти Казахстана запретили вебкам

Ведомости

В Казахстане официально запретили вебкам – соответствующие поправки в Уголовный кодекс страны вступили в силу, сообщает Tengrinews.kz.

В законе «О противодействии торговле людьми», который был подписан 5 июля, появилось понятие «иные услуги сексуального характера», что подразумевает действия, направленные «на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица, в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе интернета», для получения дохода или имущественной выгоды. Понятием были дополнены несколько статей УК Казахстана. В частности, речь о статьях, касающихся вовлечения в занятие проституцией (совершеннолетних и несовершеннолетних граждан), организации притонов для занятия проституцией.

Закон вводит уголовную ответственность за вовлечение людей, включая несовершеннолетних, в оказание иных услуг сексуального характера, пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера, организацию или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе интернета. Кроме того, документ предусматривает уголовную ответственность за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним.

В конце июля президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете деятельности вебкам-студий в республике. Поправки внесли в Уголовный кодекс республики и в Кодекс о правонарушениях. За организацию вебкам-студий ввели уголовную ответственность, за занятие проституцией и «участие в действиях порнографического характера» в прямом эфире – административную.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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