Власти Казахстана запретили вебкам
В Казахстане официально запретили вебкам – соответствующие поправки в Уголовный кодекс страны вступили в силу, сообщает Tengrinews.kz.
В законе «О противодействии торговле людьми», который был подписан 5 июля, появилось понятие «иные услуги сексуального характера», что подразумевает действия, направленные «на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица, в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе интернета», для получения дохода или имущественной выгоды. Понятием были дополнены несколько статей УК Казахстана. В частности, речь о статьях, касающихся вовлечения в занятие проституцией (совершеннолетних и несовершеннолетних граждан), организации притонов для занятия проституцией.
Закон вводит уголовную ответственность за вовлечение людей, включая несовершеннолетних, в оказание иных услуг сексуального характера, пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера, организацию или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе интернета. Кроме того, документ предусматривает уголовную ответственность за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним.
В конце июля президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете деятельности вебкам-студий в республике. Поправки внесли в Уголовный кодекс республики и в Кодекс о правонарушениях. За организацию вебкам-студий ввели уголовную ответственность, за занятие проституцией и «участие в действиях порнографического характера» в прямом эфире – административную.