Власти Казахстана запретили вебкам

В законе «О противодействии торговле людьми», который был подписан 5 июля, появилось понятие «иные услуги сексуального характера», что подразумевает действия, направленные «на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица, в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе интернета», для получения дохода или имущественной выгоды. Понятием были дополнены несколько статей УК Казахстана. В частности, речь о статьях, касающихся вовлечения в занятие проституцией (совершеннолетних и несовершеннолетних граждан), организации притонов для занятия проституцией.