Приговор Трампу могут вынести после выборов в США

Приговор Трампу могут вынести после выборов в СШАРешение принято судьей при рассмотрении дела о финансовых махинациях
Вынесение приговора кандидату в президенты, экс-президенту США Дональду Трампу по делу о финансовых махинациях перенесли на 26 ноября, сообщает телеканал NBC News. Таким образом, заседание состоится уже после президентских выборов, которые назначены на 5 ноября.
«По мнению суда, оно [решение о переносе заседания] наилучшим образом отвечает интересам правосудия», – написал в решении судья Хуан Мерчан. Вынесение приговора было запланировано на 18 сентября.
Мерчан вынес постановление о переносе по просьбе адвокатов Трампа. Они попросили его отложить вынесение приговора до окончания выборов, чтобы они могли подать апелляцию на ожидающееся решение, касающееся президентской неприкосновенности, сообщает телеканал.
30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп признан виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс.
Бывшего президента могут приговорить к тюремному заключению, но закон не требует этого. Опрошенные Bloomberg эксперты отмечали, что судья может назначить Трампу испытательный срок (probation), в течение которого осужденный, в случае избрания условной меры наказания, не должен совершать преступлений и любых других правонарушений. В течение 30 дней после оглашения приговора бывший президент может подать апелляцию.
1 июля Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом, который распространяется на действия бывшего главы государства в рамках «конституционных полномочий» в период президентства. Для иных действий иммунитет не предусматривается. Действующий президент США и бывший кандидат в президенты Джо Байден заявил, что решение Верховного суда по иску Трампа о частичном иммунитете является опасным прецедентом.