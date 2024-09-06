Приговор Трампу могут вынести после выборов в США

Бывшего президента могут приговорить к тюремному заключению, но закон не требует этого. Опрошенные Bloomberg эксперты отмечали, что судья может назначить Трампу испытательный срок (probation), в течение которого осужденный, в случае избрания условной меры наказания, не должен совершать преступлений и любых других правонарушений. В течение 30 дней после оглашения приговора бывший президент может подать апелляцию.