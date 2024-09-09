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Мишустин заявил о возможностях роста товарооборота с Узбекистаном в три раза

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о наличии всех возможностей для трехкратного увеличения товарооборота между РФ и Узбекистаном. Его слова приводит пресс-служба правительства в своем Тelegram-канале.

По словам премьера, в 2023 г. российско-узбекский товарооборот вырос на 11,5% и превысил 820 млрд руб.

«В мае наши президенты поставили перед нами амбициозную цель – к 2030 г. в три раза увеличить объемы совместной торговли. Считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи. А главное – это наш обоюдный настрой на плодотворную деятельность», – сказал Мишустин (цитата по ТАСС).

Мишустин отметил высокий уровень межрегионального взаимодействия и предложил совместно продолжить развивать логистические маршруты. Премьер напомнил, что страны поддерживают регулярное общение на всех уровнях.

9 сентября Мишустин прибыл в Ташкент для совместных переговоров глав двух правительств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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