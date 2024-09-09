Мишустин заявил о возможностях роста товарооборота с Узбекистаном в три раза
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о наличии всех возможностей для трехкратного увеличения товарооборота между РФ и Узбекистаном. Его слова приводит пресс-служба правительства в своем Тelegram-канале.
По словам премьера, в 2023 г. российско-узбекский товарооборот вырос на 11,5% и превысил 820 млрд руб.
«В мае наши президенты поставили перед нами амбициозную цель – к 2030 г. в три раза увеличить объемы совместной торговли. Считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи. А главное – это наш обоюдный настрой на плодотворную деятельность», – сказал Мишустин (цитата по ТАСС).
Мишустин отметил высокий уровень межрегионального взаимодействия и предложил совместно продолжить развивать логистические маршруты. Премьер напомнил, что страны поддерживают регулярное общение на всех уровнях.
9 сентября Мишустин прибыл в Ташкент для совместных переговоров глав двух правительств.