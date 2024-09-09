Мишустин заявил о возможностях роста товарооборота с Узбекистаном в три раза

«В мае наши президенты поставили перед нами амбициозную цель – к 2030 г. в три раза увеличить объемы совместной торговли. Считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи. А главное – это наш обоюдный настрой на плодотворную деятельность», – сказал Мишустин (цитата по ТАСС).