Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу
Первую Международную премию мира имени Льва Толстого получил Африканский союз. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония награждения проходит в Большом театре в Москве. Награду принял председатель комиссии союза Муса Факи Махамат.
Церемония проводится в день рождения Толстого. Лауреаты получают именные медали с автографом писателя. Премия вручается «за значительный вклад в дело укрепления мира». В состав жюри премии входят политические и общественные деятели из стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также входящих в состав G20, БРИКС, ШОС, СНГ.
Председатель жюри – художественный руководитель-директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, народный артист России Валерий Гергиев.