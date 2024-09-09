Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу

Церемония проводится в день рождения Толстого. Лауреаты получают именные медали с автографом писателя. Премия вручается «за значительный вклад в дело укрепления мира». В состав жюри премии входят политические и общественные деятели из стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также входящих в состав G20, БРИКС, ШОС, СНГ.