Кандидатов на пост сенатора проверят на экстремизм

В августе адвокат Леонид Соловьев прокомментировал «Ведомостям» проект приказа, отметив, что новая норма носит технический характер. По его словам, подобные проверки были всегда, но их механизм прописан не был. Поэтому если приказ будет подписан и вступит в силу, это вряд ли повлечет какие-то последствия.