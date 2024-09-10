Кандидатов на пост сенатора проверят на экстремизм
Кандидатов, в том числе на пост сенатора, а также членов избирательных комиссий будут проверять на предмет внесения в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Соответствующий приказ Минюста России опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, данный реестр будет использоваться для проверки по обращениям избирательных комиссий, а также проверки сведений о доверенных лицах, членах избирательных комиссий, наблюдателях и их кандидатур.
В августе адвокат Леонид Соловьев прокомментировал «Ведомостям» проект приказа, отметив, что новая норма носит технический характер. По его словам, подобные проверки были всегда, но их механизм прописан не был. Поэтому если приказ будет подписан и вступит в силу, это вряд ли повлечет какие-то последствия.
5 июля Центральная избирательная комиссия и Минюст России подписали совместное письмо о проверках участников выборов на наличие статуса иноагента или причастность к деятельности экстремистских или террористических организаций. Проверки планируется проводить на выборах кандидатов в члены избирательных комиссий всех уровней, доверенных лиц кандидатов, доверенных кандидатов избирательных объединений, уполномоченных представителей, наблюдателей, жертвователей в избирательные фонды партий и кандидатов.