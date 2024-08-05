Минюст уточняет механизм проверки кандидатов и членов избиркомов на экстремизм

Минюст уточняет механизм проверки кандидатов и членов избиркомов на экстремизмЭксперты считают, что инициатива носит технический характер
Минюст подготовил проект приказа, согласно которому кандидатов и членов избирательных комиссий будут проверять на предмет внесения в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Реестр будет использоваться для проверки достоверности сведений, представленных кандидатами по обращениям избирательных комиссий, а также проверки сведений о лицах, назначаемых членами комиссий. Сведения из реестра будут представляться центральным аппаратом Минюста России в срок, не превышающий 10 рабочих дней.
Адвокат Леонид Соловьев, комментируя «Ведомостям» проект приказа, высказал мнение, что новая норма носит технический характер: подобные проверки были всегда, но их механизм прописан не был. Поэтому если приказ будет подписан и вступит в силу, это вряд ли повлечет какие-то последствия.
5 июля Центральная избирательная комиссия и Министерство юстиции РФ подписали совместное письмо о проверках участников выборов на наличие статуса иноагента или причастность к деятельности экстремистских или террористических организаций. Проверки планируется проводить на выборах кандидатов в члены избирательных комиссий всех уровней, доверенных лиц кандидатов, доверенных кандидатов избирательных объединений, уполномоченных представителей, наблюдателей, жертвователей в избирательные фонды партий и кандидатов.
15 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в выборах. Госдума единогласно приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях 6 мая. В 2021 г. был принят закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций участвовать в выборах.