Минюст уточняет механизм проверки кандидатов и членов избиркомов на экстремизм

Адвокат Леонид Соловьев, комментируя «Ведомостям» проект приказа, высказал мнение, что новая норма носит технический характер: подобные проверки были всегда, но их механизм прописан не был. Поэтому если приказ будет подписан и вступит в силу, это вряд ли повлечет какие-то последствия.