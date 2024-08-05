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Минюст уточняет механизм проверки кандидатов и членов избиркомов на экстремизм

Эксперты считают, что инициатива носит технический характер
Дарья Снегова
Евгений Разумный / Ведомости

Минюст подготовил проект приказа, согласно которому кандидатов и членов избирательных комиссий будут проверять на предмет внесения в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Реестр будет использоваться для проверки достоверности сведений, представленных кандидатами по обращениям избирательных комиссий, ‎а также проверки сведений о лицах, назначаемых членами комиссий. Сведения из реестра будут представляться центральным аппаратом Минюста России в срок, ‎не превышающий 10 рабочих дней.

Адвокат Леонид Соловьев, комментируя «Ведомостям» проект приказа, высказал мнение, что новая норма носит технический характер: подобные проверки были всегда, но их механизм прописан не был. Поэтому если приказ будет подписан и вступит в силу, это вряд ли повлечет какие-то последствия.

5 июля Центральная избирательная комиссия и Министерство юстиции РФ подписали совместное письмо о проверках участников выборов на наличие статуса иноагента или причастность к деятельности экстремистских или террористических организаций. Проверки планируется проводить на выборах кандидатов в члены избирательных комиссий всех уровней, доверенных лиц кандидатов, доверенных кандидатов избирательных объединений, уполномоченных представителей, наблюдателей, жертвователей в избирательные фонды партий и кандидатов.

15 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в выборах. Госдума единогласно приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях 6 мая. В 2021 г. был принят закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций участвовать в выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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