Сенатором от Самарской области назначена Марина Сидухина

Сидухина родилась 28 октября 1963 г. Имеет два высших образования: медицинское и экономическое. С 2004 г. приступила к депутатской работе. Возглавила думу городского округа Новокуйбышевск в 2007 г. В 2008 г. распоряжением президента РФ назначена представителем от России в палате местных и региональных властей Совета Европы. Избрана депутатом Самарской губернской думы IV созыва в 2010 г. С 2012 г. была заместителем министра социально-демографической и семейной политики региона. В 2016 г. избрана депутатом Самарской губернской думы VI созыва.