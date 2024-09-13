Сенатором от Самарской области назначена Марина Сидухина
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ о назначении сенатором депутата Самарской губернской думы Марины Сидухиной. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Сразу после инаугурации новый глава региона Вячеслав Федорищев подписал документ о назначении своим представителем в Совете Федерации депутата Самарской губдумы Марину Сидухину. Только что губдума сняла с нее депутатские полномочия», – уточнил он.
24 июля Федорищев внес кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ в случае его победы на выборах главы региона. Среди них – экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Сидухина и депутат Госдумы от региона Андрей Трифонов.
По итогам подсчета протоколов на губернаторских выборах в Самарской области Федорищев набрал 79,56% голосов избирателей. 13 сентября новый глава региона вступил в должность и принес присягу на верность народу, Конституции РФ, уставу и законам Самарской области.
Сидухина родилась 28 октября 1963 г. Имеет два высших образования: медицинское и экономическое. С 2004 г. приступила к депутатской работе. Возглавила думу городского округа Новокуйбышевск в 2007 г. В 2008 г. распоряжением президента РФ назначена представителем от России в палате местных и региональных властей Совета Европы. Избрана депутатом Самарской губернской думы IV созыва в 2010 г. С 2012 г. была заместителем министра социально-демографической и семейной политики региона. В 2016 г. избрана депутатом Самарской губернской думы VI созыва.