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Сенатором от Самарской области назначена Марина Сидухина

Ведомости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ о назначении сенатором депутата Самарской губернской думы Марины Сидухиной. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сразу после инаугурации новый глава региона Вячеслав Федорищев подписал документ о назначении своим представителем в Совете Федерации депутата Самарской губдумы Марину Сидухину. Только что губдума сняла с нее депутатские полномочия», – уточнил он.

24 июля Федорищев внес кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ в случае его победы на выборах главы региона. Среди них – экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Сидухина и депутат Госдумы от региона Андрей Трифонов.

По итогам подсчета протоколов на губернаторских выборах в Самарской области Федорищев набрал 79,56% голосов избирателей. 13 сентября новый глава региона вступил в должность и принес присягу на верность народу, Конституции РФ, уставу и законам Самарской области.

Сидухина родилась 28 октября 1963 г. Имеет два высших образования: медицинское и экономическое. С 2004 г. приступила к депутатской работе. Возглавила думу городского округа Новокуйбышевск в 2007 г. В 2008 г. распоряжением президента РФ назначена представителем от России в палате местных и региональных властей Совета Европы. Избрана депутатом Самарской губернской думы IV созыва в 2010 г. С 2012 г. была заместителем министра социально-демографической и семейной политики региона. В 2016 г. избрана депутатом Самарской губернской думы VI созыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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