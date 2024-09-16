Правительство одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго

27 июня президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и российский лидер Владимир Путин встретились в Москве. Визиту Сассу-Нгессо в Россию предшествовала его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Браззавиле 4 июня. Главной темой переговоров Лаврова с конголезским коллегой Жан-Клодом Гакоссо и президентом стал вооруженный конфликт на Украине.