Правительство одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго
Правительство России одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Республике Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно проекту соглашения, ответственными компаниями станут российское ООО «Закнефтегазстрой-Прометей» и Национальная нефтяная компания (Конго), выступающая заказчиком по проекту. Также в течение месяца после подписания компании должны создать совместное предприятие. Доля российской стороны составит 90%, а конголезской – 10%. В случае смены компании сторона должна предупредить другую через дипломатический канал.
В течение трех месяцев после подписания соглашения власти Конго должны заключить с российской компанией концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию трубопровода на срок от 25 лет с гарантированным тарифом на прокачку.
27 июня президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и российский лидер Владимир Путин встретились в Москве. Визиту Сассу-Нгессо в Россию предшествовала его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Браззавиле 4 июня. Главной темой переговоров Лаврова с конголезским коллегой Жан-Клодом Гакоссо и президентом стал вооруженный конфликт на Украине.