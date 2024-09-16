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Правительство одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго

Ведомости

Правительство России одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Республике Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно проекту соглашения, ответственными компаниями станут российское ООО «Закнефтегазстрой-Прометей» и Национальная нефтяная компания (Конго), выступающая заказчиком по проекту. Также в течение месяца после подписания компании должны создать совместное предприятие. Доля российской стороны составит 90%, а конголезской – 10%. В случае смены компании сторона должна предупредить другую через дипломатический канал.

В течение трех месяцев после подписания соглашения власти Конго должны заключить с российской компанией концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию трубопровода на срок от 25 лет с гарантированным тарифом на прокачку.

27 июня президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и российский лидер Владимир Путин встретились в Москве. Визиту Сассу-Нгессо в Россию предшествовала его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Браззавиле 4 июня. Главной темой переговоров Лаврова с конголезским коллегой Жан-Клодом Гакоссо и президентом стал вооруженный конфликт на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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