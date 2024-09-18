Захарова заявила о наступлении диктатуры в США

Вместе с тем на Трампа была совершена попытка второго покушения. 15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Кандидат в президенты вышел на связь и рассказал, что не пострадал. Огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут.