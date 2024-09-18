Захарова заявила о наступлении диктатуры в США
Диктатура в США уже наступила, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
Захарова привела слова предпринимателя Илона Маска, поддерживающего республиканца Дональда Трампа. Он заявил о том, что в случае если выборы в США пройдут «не с тем результатом, а с другим, то в США наступит диктатура».
«На мой взгляд, диктатура [в США] уже наступила, вопрос уже в степени – будет ли это абсолютно разрушающая для США история или они все-таки попытаются бороться за возвращение в нормальность», – сказала она (цитата по ТАСС).
Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост президента поборются вице-президент США, кандидат от демократов Камала Харрис и экс-президент Трамп.
17 сентября портал Axios со ссылкой на результаты опроса консалтинговой группы Morning Consult сообщил, что за Харрис намерен проголосовать 51% избирателей, за Трампа – 45%. Отмечается, что результаты опроса стали рекордным отрывом для Харрис.
Вместе с тем на Трампа была совершена попытка второго покушения. 15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Кандидат в президенты вышел на связь и рассказал, что не пострадал. Огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут.