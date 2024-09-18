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Захарова заявила о наступлении диктатуры в США

Ведомости

Диктатура в США уже наступила, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Захарова привела слова предпринимателя Илона Маска, поддерживающего республиканца Дональда Трампа. Он заявил о том, что в случае если выборы в США пройдут «не с тем результатом, а с другим, то в США наступит диктатура».

«На мой взгляд, диктатура [в США] уже наступила, вопрос уже в степени – будет ли это абсолютно разрушающая для США история или они все-таки попытаются бороться за возвращение в нормальность», – сказала она (цитата по ТАСС).

Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост президента поборются вице-президент США, кандидат от демократов Камала Харрис и экс-президент Трамп. 

17 сентября портал Axios со ссылкой на результаты опроса консалтинговой группы Morning Consult сообщил, что за Харрис намерен проголосовать 51% избирателей, за Трампа – 45%. Отмечается, что результаты опроса стали рекордным отрывом для Харрис.

Вместе с тем на Трампа была совершена попытка второго покушения. 15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Кандидат в президенты вышел на связь и рассказал, что не пострадал. Огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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