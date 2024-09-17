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Axios: Харрис опережает Трампа на 6 процентных пунктов

Ведомости

За вице-президента США, кандидата от демократов на президентских выборах Камалу Харрис намерен проголосовать 51% избирателей. Отдать свой голос за кандидата от республиканцев, экс-президента США Дональда Трампа готовы 45%. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на результаты опроса консалтинговой группы Morning Consult.

Опрос проводился 13–15 сентября. В нем приняли участие 11 022 респондента. Статистическая погрешность не превышает 1 процентного пункта. Отмечается, что результаты опроса стали рекордным отрывом для Харрис.

Предвыборные дебаты между Харрис и Трампом состоялись в Филадельфии (штат Пенсильвания) на канале ABC News. Они продолжались около 1 часа 45 минут и транслировались в прямом эфире крупнейшими американскими телекомпаниями. После них Трамп заявил, что не будет участвовать в новых президентских дебатах с Харрис перед выборами. Вице-президент США в свою очередь отметила, что они «обязаны провести еще одни дебаты перед избирателями».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов Демпартии. Ее главным соперником на выборах станет Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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