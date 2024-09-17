Axios: Харрис опережает Трампа на 6 процентных пунктов
За вице-президента США, кандидата от демократов на президентских выборах Камалу Харрис намерен проголосовать 51% избирателей. Отдать свой голос за кандидата от республиканцев, экс-президента США Дональда Трампа готовы 45%. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на результаты опроса консалтинговой группы Morning Consult.
Опрос проводился 13–15 сентября. В нем приняли участие 11 022 респондента. Статистическая погрешность не превышает 1 процентного пункта. Отмечается, что результаты опроса стали рекордным отрывом для Харрис.
Предвыборные дебаты между Харрис и Трампом состоялись в Филадельфии (штат Пенсильвания) на канале ABC News. Они продолжались около 1 часа 45 минут и транслировались в прямом эфире крупнейшими американскими телекомпаниями. После них Трамп заявил, что не будет участвовать в новых президентских дебатах с Харрис перед выборами. Вице-президент США в свою очередь отметила, что они «обязаны провести еще одни дебаты перед избирателями».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов Демпартии. Ее главным соперником на выборах станет Трамп.