В ООН приняли резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные территории
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные палестинские территории. Трансляция заседания шла на официальном сайте организации.
Резолюцию поддержали 124 государства. 43 страны при голосовании воздержались, 14 высказались против принятия документа. Россия проголосовала «за», США – «против».
Агентство Reuters пишет, что резолюция поддерживает консультативное заключение Международного суда, которое вынесли в июле. В нем говорится, что оккупация Израилем палестинских территорий является незаконной и должна быть прекращена. В заключении суда указано, что это необходимо сделать «как можно скорее», в то время как резолюция Генассамблеи ООН устанавливает срок в 12 месяцев.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава Палестины, число погибших в анклаве превысило 40 000 человек.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года командира «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. 17 сентября также стало известно о массовых взрывах устройств для связи по всему Ливану, в том числе у членов «Хезболлы». Ответственность за это движение возложило на Израиль, который инциденты не комментирует.