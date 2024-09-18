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В ООН приняли резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные территории

Ведомости

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные палестинские территории. Трансляция заседания шла на официальном сайте организации.

Резолюцию поддержали 124 государства. 43 страны при голосовании воздержались, 14 высказались против принятия документа. Россия проголосовала «за», США – «против».

Агентство Reuters пишет, что резолюция поддерживает консультативное заключение Международного суда, которое вынесли в июле. В нем говорится, что оккупация Израилем палестинских территорий является незаконной и должна быть прекращена. В заключении суда указано, что это необходимо сделать «как можно скорее», в то время как резолюция Генассамблеи ООН устанавливает срок в 12 месяцев.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава Палестины, число погибших в анклаве превысило 40 000 человек.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года командира «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. 17 сентября также стало известно о массовых взрывах устройств для связи по всему Ливану, в том числе у членов «Хезболлы». Ответственность за это движение возложило на Израиль, который инциденты не комментирует.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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