В ООН приняли резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные территории

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года командира «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. 17 сентября также стало известно о массовых взрывах устройств для связи по всему Ливану, в том числе у членов «Хезболлы». Ответственность за это движение возложило на Израиль, который инциденты не комментирует.