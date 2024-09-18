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В Ливане из-за новых взрывов устройств связи пострадали 100 человек

Al Jazeera сообщила как минимум о трех погибших
Ведомости

В Ливане в результате новых взрывов устройств связи пострадали по меньшей мере 100 человек, сообщает телеканал Al Jazeera. По состоянию на 18:00 мск известно как минимум о трех погибших.

В Бейруте большое количество машин скорой помощи, передает корреспондент телеканала. В районе Дахия в южном пригороде столицы Ливана произошел как минимум один взрыв.

Новая волна взрывов устройств для связи произошла на следующий день после аналогичных инцидентов по всему Ливану, в результате которых пострадали более 4000 человек, 12 погибли. Шиитское движение «Хезболла» возложило ответственность за это на Израиль. Он сообщения о взрывах не комментирует.

«Хезболла» заказала более 3000 пейджеров у тайваньской компании Gold Apollo. Движение распространило их среди своих членов по всему Ливану, некоторые из устройств попали в Иран и Сирию. Лидер движения Хасан Насрулла потребовал от членов группировки прекратить пользоваться мобильными телефонами в феврале этого года.

Источники The New York Times утверждают, что в каждом пейджере установлено взрывное вещество весом примерно 50 г. Оно расположено рядом с батареей, внутри устройства также находится переключатель для дистанционной активации взрывчатки. По словам трех официальных лиц, пейджеры были запрограммированы на подачу звукового сигнала за несколько секунд до взрыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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