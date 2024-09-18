В Ливане из-за новых взрывов устройств связи пострадали 100 человек

Новая волна взрывов устройств для связи произошла на следующий день после аналогичных инцидентов по всему Ливану, в результате которых пострадали более 4000 человек, 12 погибли. Шиитское движение «Хезболла» возложило ответственность за это на Израиль. Он сообщения о взрывах не комментирует.