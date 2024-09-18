В Ливане из-за новых взрывов устройств связи пострадали 100 человек

В Ливане из-за новых взрывов устройств связи пострадали 100 человекAl Jazeera сообщила как минимум о трех погибших
В Ливане в результате новых взрывов устройств связи пострадали по меньшей мере 100 человек, сообщает телеканал Al Jazeera. По состоянию на 18:00 мск известно как минимум о трех погибших.
В Бейруте большое количество машин скорой помощи, передает корреспондент телеканала. В районе Дахия в южном пригороде столицы Ливана произошел как минимум один взрыв.
Новая волна взрывов устройств для связи произошла на следующий день после аналогичных инцидентов по всему Ливану, в результате которых пострадали более 4000 человек, 12 погибли. Шиитское движение «Хезболла» возложило ответственность за это на Израиль. Он сообщения о взрывах не комментирует.
«Хезболла» заказала более 3000 пейджеров у тайваньской компании Gold Apollo. Движение распространило их среди своих членов по всему Ливану, некоторые из устройств попали в Иран и Сирию. Лидер движения Хасан Насрулла потребовал от членов группировки прекратить пользоваться мобильными телефонами в феврале этого года.
Источники The New York Times утверждают, что в каждом пейджере установлено взрывное вещество весом примерно 50 г. Оно расположено рядом с батареей, внутри устройства также находится переключатель для дистанционной активации взрывчатки. По словам трех официальных лиц, пейджеры были запрограммированы на подачу звукового сигнала за несколько секунд до взрыва.