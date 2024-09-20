Алаудинов: ВСУ вторглись в Курскую область на 200 танках
В момент вторжения в Курскую область ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых бронированных машин. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Отрывок опубликован в его Telegram-канале.
«На момент этого блицкрига в общей сложности на этом направлении у них было более 200 танков, более 400 там с копейками бронированных машин. <...> Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции», – сказал он.
Теперь из-за потери большого количества техники ВСУ вынуждены использовать «заначку», оставленную для «критического момента». Речь, в том числе, идет о танках Leopard. Сейчас ВСУ находятся в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, добавил Алаудинов.
19 сентября он сообщил, что российские военные восстановили контроль над населенными пунктами Дарьино и Николаево-Дарьино Курской области. До этого ВС РФ вернули под контроль около 10 населенных пунктов в регионе.
Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По данным Минобороны РФ, с начала августа потери украинской стороны на направлении превысили 14 950 военнослужащих.