Министры энергетики стран БРИКС встретятся на полях форума РЭН

Встреча министров энергетики стран БРИКС в рамках VII Международного форума «Российская энергетическая неделя» станет одним из ключевых мероприятий года председательства России в объединении. Главной темой форума обозначено «энергетическое сотрудничество в многополярном мире». Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гостям и участникам форума.