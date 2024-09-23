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Министры энергетики стран БРИКС встретятся на полях форума РЭН

Ведомости

Встреча министров энергетики стран БРИКС в рамках VII Международного форума «Российская энергетическая неделя» станет одним из ключевых мероприятий года председательства России в объединении. Главной темой форума обозначено «энергетическое сотрудничество в многополярном мире». Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гостям и участникам форума.

Кроме того, по словам Путина, представители государственных ведомств, деловых и экспертных кругов из многих стран «всесторонне обсудят состояние и перспективы развития российской и мировой энергетики, в том числе вопросы цифровизации энергетических отраслей, повышения их эффективности и экологической безопасности». Также участникам представят выставку оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса.

«Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей», – подчеркнул президент.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. На площадке РЭН-2023 присутствовали представители правительств различных стран, руководители крупнейших энергетических компаний и организаций, ученые и эксперты. Центральной темой РЭН прошлого года стала «новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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