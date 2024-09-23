Министры энергетики стран БРИКС встретятся на полях форума РЭН
Встреча министров энергетики стран БРИКС в рамках VII Международного форума «Российская энергетическая неделя» станет одним из ключевых мероприятий года председательства России в объединении. Главной темой форума обозначено «энергетическое сотрудничество в многополярном мире». Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гостям и участникам форума.
Кроме того, по словам Путина, представители государственных ведомств, деловых и экспертных кругов из многих стран «всесторонне обсудят состояние и перспективы развития российской и мировой энергетики, в том числе вопросы цифровизации энергетических отраслей, повышения их эффективности и экологической безопасности». Также участникам представят выставку оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса.
«Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей», – подчеркнул президент.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. На площадке РЭН-2023 присутствовали представители правительств различных стран, руководители крупнейших энергетических компаний и организаций, ученые и эксперты. Центральной темой РЭН прошлого года стала «новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».