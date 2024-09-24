Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Володин опроверг внесение проекта об ужесточении наказания за оскорбление власти

Ведомости

В Государственной думе не рассматривается инициатива об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Данная информация не соответствует действительности, такой законопроект не внесен в Государственную думу и нами не рассматривается», – опроверг Володин распространившиеся в СМИ сведения.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 24 сентября сообщил ТАСС, что в Госдуме был разработан законопроект об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Предлагается ввести штраф до 1 млн руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, или же лишение свободы на тот же срок. Кроме того, поправки вносятся в ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Сейчас наказание по статье – штраф до 40 000 руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Предлагается увеличить штраф в два раза, а также повысить максимальный срок обязательных и исправительных работ – до 460 часов и двух лет соответственно.

Инициативу уже поддержало правительство, писал ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности. О внесении на рассмотрение в Госдуму СМИ не сообщали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о штрафах и сроках за оскорбление представителей власти. По его словам, оскорбления не равны критике, от которой власть не может быть свободна.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных