Володин опроверг внесение проекта об ужесточении наказания за оскорбление власти
В Государственной думе не рассматривается инициатива об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Данная информация не соответствует действительности, такой законопроект не внесен в Государственную думу и нами не рассматривается», – опроверг Володин распространившиеся в СМИ сведения.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 24 сентября сообщил ТАСС, что в Госдуме был разработан законопроект об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Предлагается ввести штраф до 1 млн руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, или же лишение свободы на тот же срок. Кроме того, поправки вносятся в ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Сейчас наказание по статье – штраф до 40 000 руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Предлагается увеличить штраф в два раза, а также повысить максимальный срок обязательных и исправительных работ – до 460 часов и двух лет соответственно.
Инициативу уже поддержало правительство, писал ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности. О внесении на рассмотрение в Госдуму СМИ не сообщали.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о штрафах и сроках за оскорбление представителей власти. По его словам, оскорбления не равны критике, от которой власть не может быть свободна.