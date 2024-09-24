В Кремле подчеркнули различие между оскорблениями и критикой власти

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 24 сентября сообщил, что в Госдуме был разработан законопроект об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Предлагается ввести штраф до 1 млн руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, или же лишение свободы на тот же срок. Кроме того, поправки вносятся в ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Сейчас наказание по статье – штраф до 40 000 руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Предлагает увеличить штраф в два раза, а также повысить максимальный срок обязательных и исправительных работ – до 460 часов и двух лет соответственно. Инициативу уже поддержало правительство.