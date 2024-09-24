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В Кремле подчеркнули различие между оскорблениями и критикой власти

Ведомости

Оскорбления не равны критике, от которой власть не может быть свободна. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал одобренный кабмином законопроект о штрафах и сроках за оскорбление представителей власти.

«Критика и оскорбления – это разные понятия, и поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей, критика населения, потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям – они служащие, госслужащие», – отметил представитель Кремля.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 24 сентября сообщил, что в Госдуме был разработан законопроект об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Предлагается ввести штраф до 1 млн руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, или же лишение свободы на тот же срок. Кроме того, поправки вносятся в ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Сейчас наказание по статье – штраф до 40 000 руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Предлагает увеличить штраф в два раза, а также повысить максимальный срок обязательных и исправительных работ – до 460 часов и двух лет соответственно. Инициативу уже поддержало правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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