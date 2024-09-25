Премьер Эстонии сообщил о планах увеличить расходы на оборону до 3,7% ВВП
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что расходы Эстонии на оборону в 2024 г. составляют 3,4% ВВП и будут превышать 3% и в последующие годы, поднявшись до 3,7%. Его слова приводит пресс-служба правительства.
По словам Михала, правительство также решило ввести временный налог на безопасность для обеспечения обороноспособности страны. Премьер также отметил необходимость НАТО увеличить инвестиции в оборонную и военную промышленность.
«Поставленная в НАТО сейчас планка для инвестиций в 2% ВВП слишком низка, и если мы хотим, чтобы Европу воспринимали всерьез, эта цифра должна быть поднята как минимум до 2,5% или 3% ВВП на следующем саммите НАТО в Гааге», – сообщил Михал.
11 августа министр обороны республики Ханно Певкур в интервью газете Die Welt сообщил, что Эстония с 2026 г. будет тратить на оборону около 4% ВВП. В марте экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в настоящий момент утверждена на пост главы дипломатии ЕС, также заявила о необходимости наращивания расходов на оборону. Если в этом году бюджетом страны предусмотрено 1,33 млрд евро на эти цели, то к 2027 г. Таллин намерен израсходовать на оборону до 5,6 млрд евро.