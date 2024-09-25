Премьер Эстонии сообщил о планах увеличить расходы на оборону до 3,7% ВВП

11 августа министр обороны республики Ханно Певкур в интервью газете Die Welt сообщил, что Эстония с 2026 г. будет тратить на оборону около 4% ВВП. В марте экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в настоящий момент утверждена на пост главы дипломатии ЕС, также заявила о необходимости наращивания расходов на оборону. Если в этом году бюджетом страны предусмотрено 1,33 млрд евро на эти цели, то к 2027 г. Таллин намерен израсходовать на оборону до 5,6 млрд евро.