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Премьер Эстонии сообщил о планах увеличить расходы на оборону до 3,7% ВВП

Ведомости

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что расходы Эстонии на оборону в 2024 г. составляют 3,4% ВВП и будут превышать 3% и в последующие годы, поднявшись до 3,7%. Его слова приводит пресс-служба правительства.

По словам Михала, правительство также решило ввести временный налог на безопасность для обеспечения обороноспособности страны. Премьер также отметил необходимость НАТО увеличить инвестиции в оборонную и военную промышленность.

«Поставленная в НАТО сейчас планка для инвестиций в 2% ВВП слишком низка, и если мы хотим, чтобы Европу воспринимали всерьез, эта цифра должна быть поднята как минимум до 2,5% или 3% ВВП на следующем саммите НАТО в Гааге», – сообщил Михал.

11 августа министр обороны республики Ханно Певкур в интервью газете Die Welt сообщил, что Эстония с 2026 г. будет тратить на оборону около 4% ВВП. В марте экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в настоящий момент утверждена на пост главы дипломатии ЕС, также заявила о необходимости наращивания расходов на оборону. Если в этом году бюджетом страны предусмотрено 1,33 млрд евро на эти цели, то к 2027 г. Таллин намерен израсходовать на оборону до 5,6 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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