Минфин США ввел санкции против криптовалютного сервиса Cryptex
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против криптовалютного сервиса Cryptex (также известен как International payment service provider LLC). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, в санкционный список внесен 44-летний россиянин Сергей Иванов. Также указаны его другая фамилия – Омельницкий и псевдонимы Талион и UAPS. В пресс-релизе указано, что ограничения связаны с «отмыванием денег».
«Казначейство в тесной координации с нашими союзниками и партнерами будет продолжать использовать все инструменты и полномочия для разрушения сетей, которые стремятся использовать экосистему виртуальных активов для облегчения своей незаконной деятельности», – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит.
Cryptex («Криптекс») позиционирует себя как «выгодная биржа криптовалют», где можно «безопасно купить/продать криптовалюту». Компания зарегистрирована на Карибских островах.