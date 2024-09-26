Минфин США ввел санкции против криптовалютного сервиса Cryptex

«Казначейство в тесной координации с нашими союзниками и партнерами будет продолжать использовать все инструменты и полномочия для разрушения сетей, которые стремятся использовать экосистему виртуальных активов для облегчения своей незаконной деятельности», – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит.