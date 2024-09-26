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Минфин США ввел санкции против криптовалютного сервиса Cryptex

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против криптовалютного сервиса Cryptex (также известен как International payment service provider LLC). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в санкционный список внесен 44-летний россиянин Сергей Иванов. Также указаны его другая фамилия – Омельницкий и псевдонимы Талион и UAPS. В пресс-релизе указано, что ограничения связаны с «отмыванием денег».

«Казначейство в тесной координации с нашими союзниками и партнерами будет продолжать использовать все инструменты и полномочия для разрушения сетей, которые стремятся использовать экосистему виртуальных активов для облегчения своей незаконной деятельности», – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит.

Cryptex («Криптекс») позиционирует себя как «выгодная биржа криптовалют», где можно «безопасно купить/продать криптовалюту». Компания зарегистрирована на Карибских островах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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