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Президент Республики Конго примет участие в саммите БРИКС

Ведомости

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Об этом ТАСС сообщил министр по международному сотрудничеству и развитию государственно-частного партнерства Дени-Кристель Сассу-Нгессо.

«Республика Конго будет представлена на этом мероприятии на самом высоком уровне», – сказал он в разговоре с агентством.

Сассу-Нгессо посещал Москву летом, его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла 27 июня. В ходе переговоров глава РФ отметил, что торгово-экономические отношения между странами в последнее время заметно развиваются. Он подчеркнул, что Сассу-Нгессо прикладывает усилия для того, чтобы Россия и Конго взаимодействовали практически по всем направлениям.

Глава Республики Конго, в свою очередь, назвал отношения между странами дружескими и поблагодарил народ России за гостеприимство. Лидер отметил, что РФ поддерживает контакты со странами Африки в целом, что помогло им выйти в период подъема и бороться с колонизацией за освобождение. Он выразил признательность России за помощь в этом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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