Президент Республики Конго примет участие в саммите БРИКС
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Об этом ТАСС сообщил министр по международному сотрудничеству и развитию государственно-частного партнерства Дени-Кристель Сассу-Нгессо.
«Республика Конго будет представлена на этом мероприятии на самом высоком уровне», – сказал он в разговоре с агентством.
Сассу-Нгессо посещал Москву летом, его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла 27 июня. В ходе переговоров глава РФ отметил, что торгово-экономические отношения между странами в последнее время заметно развиваются. Он подчеркнул, что Сассу-Нгессо прикладывает усилия для того, чтобы Россия и Конго взаимодействовали практически по всем направлениям.
Глава Республики Конго, в свою очередь, назвал отношения между странами дружескими и поблагодарил народ России за гостеприимство. Лидер отметил, что РФ поддерживает контакты со странами Африки в целом, что помогло им выйти в период подъема и бороться с колонизацией за освобождение. Он выразил признательность России за помощь в этом.