Президент Республики Конго примет участие в саммите БРИКС

Глава Республики Конго, в свою очередь, назвал отношения между странами дружескими и поблагодарил народ России за гостеприимство. Лидер отметил, что РФ поддерживает контакты со странами Африки в целом, что помогло им выйти в период подъема и бороться с колонизацией за освобождение. Он выразил признательность России за помощь в этом.