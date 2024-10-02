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Эмир Катара: агрессия Израиля против Ливана ставит регион на край пропасти

Ведомости

Непрекращающаяся агрессия Израиля против Ливана ставит весь регион на край пропасти, заявил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Дохе. Его слова передает Al Jazeera.

«Посредничество – это наш стратегический выбор, и мы продолжим наши усилия, чтобы остановить войну в секторе Газа», – подчеркнул эмир Катара (цитата по ТАСС).

По его словам, достичь мира в регионе можно, решив палестино-израильский конфликт путем создания двух государств.

В ночь на 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Израильские силы сообщали, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам ливанской «Хезболлы» в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

Вечером того же дня Иран запустил в сторону Израиля сотни ракет, снаряды летели и со стороны Ливана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана ракетный удар назвали ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. В ЦАХАЛ заявили, что у иранского обстрела «будут последствия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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