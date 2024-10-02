Эмир Катара: агрессия Израиля против Ливана ставит регион на край пропасти

В ночь на 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Израильские силы сообщали, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам ливанской «Хезболлы» в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».