Эмир Катара: агрессия Израиля против Ливана ставит регион на край пропасти
Непрекращающаяся агрессия Израиля против Ливана ставит весь регион на край пропасти, заявил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Дохе. Его слова передает Al Jazeera.
«Посредничество – это наш стратегический выбор, и мы продолжим наши усилия, чтобы остановить войну в секторе Газа», – подчеркнул эмир Катара (цитата по ТАСС).
По его словам, достичь мира в регионе можно, решив палестино-израильский конфликт путем создания двух государств.
В ночь на 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Израильские силы сообщали, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам ливанской «Хезболлы» в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
Вечером того же дня Иран запустил в сторону Израиля сотни ракет, снаряды летели и со стороны Ливана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана ракетный удар назвали ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. В ЦАХАЛ заявили, что у иранского обстрела «будут последствия».