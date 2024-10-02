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Президент Ирана предупредил Израиль о «более сильном ответе»

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о «более сильном ответе» в случае эскалации. Его слова привело агентство ISNA.

«Израиль стал более агрессивным, и нам пришлось ответить. Если Израиль сейчас будет действовать по-другому, мы дадим более сильный ответ», – сказал он.

Пезешкиан уточнил, что Тегеран «ни в коем случае не ищет войны» и «стремится к миру и спокойствию». Он также призвал США и Европу «помешать Израилю совершать убийства в регионе».

Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля. Также были запущены снаряды со стороны Ливана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что ракетный удар является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. 

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже заявили, что у иранского обстрела «будут последствия».

Помимо ракетного обстрела на юге Тель-Авива произошел теракт. Двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по гражданским. В результате стрельбы погибли шесть гражданских, двое стрелков были ликвидированы. Военное крыло палестинского движения «Хамас» «Аль-Кассам» взяло на себя ответственность за теракт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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