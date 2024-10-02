Президент Ирана предупредил Израиль о «более сильном ответе»
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о «более сильном ответе» в случае эскалации. Его слова привело агентство ISNA.
«Израиль стал более агрессивным, и нам пришлось ответить. Если Израиль сейчас будет действовать по-другому, мы дадим более сильный ответ», – сказал он.
Пезешкиан уточнил, что Тегеран «ни в коем случае не ищет войны» и «стремится к миру и спокойствию». Он также призвал США и Европу «помешать Израилю совершать убийства в регионе».
Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля. Также были запущены снаряды со стороны Ливана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что ракетный удар является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
Помимо ракетного обстрела на юге Тель-Авива произошел теракт. Двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по гражданским. В результате стрельбы погибли шесть гражданских, двое стрелков были ликвидированы. Военное крыло палестинского движения «Хамас» «Аль-Кассам» взяло на себя ответственность за теракт.