FT: Запад хочет ограничить ответ Израиля на атаку Ирана
США и их западные союзники пытаются ограничить ответ Израиля на атаку Ирана в надежде предотвратить выход из-под контроля разрастающегося регионального конфликта. Об этом сообщает Financial Times.
Президент США Джо Байден говорил с другими лидерами «Большой семерки», чтобы скоординировать санкции против Тегерана и проконсультировать Израиль по поводу его ответных мер.
«Мы будем обсуждать с израильтянами, что они собираются делать... все из «семерки» согласны с тем, что они имеют право ответить, но они должны ответить соразмерно», – сказал Байден журналистам после разговора.
При этом американские чиновники признают, что их влияние на Израиль может быть ограниченным.
Израиль рассматривает несколько вариантов ответных мер для возмездия Ирану, включая удары по ракетным установкам или нефтяной инфраструктуре. Некоторые израильские чиновники призывали нанести удары по ядерным объектам Ирана, хотя источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что такой вариант не рассматривается на высоком уровне. Байден также заявил, что будет выступать против такого нападения. США и другие западные союзники вместо этого призывают Израиль сосредоточиться на военных целях, говорят источники, знакомые с этим вопросом.
Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон признает, что «ответные меры будут важны» и что Ирану должен быть дан «ответный сигнал». Однако он добавил, что «регион действительно балансирует на острие ножа, и [есть] реальные опасения по поводу еще более широкой эскалации или ее продолжения... что поставит под угрозу не только Израиль, но и наши стратегические интересы».
Западные чиновники признают, что Израиль становится все более самоуверенным и смелым после недавнего успеха в убийстве большей части руководства поддерживаемой Ираном «Хезболлы», включая ее лидера Хасана Насраллу. По их словам, израильское правительство может быть готово пойти на военные и политические потери, если это будет означать стратегическую победу над Ираном.
2 октября CNN со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США в частном порядке не пытаются убедить Израиль воздержаться от ответных мер против Ирана. При этом администрация Байдена считает маловероятным, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана. Другой представитель администрации президента США рассказал, что израильские власти до сих пор не приняли решения в связи с праздником Рош ха-Шана.
Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 180 ракет, сообщила израильская армия. КСИР назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. После атаки израильские военные пообещали продолжить наносить ракетные удары по всему Ближнему Востоку.