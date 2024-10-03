FT: Запад хочет ограничить ответ Израиля на атаку Ирана

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон признает, что «ответные меры будут важны» и что Ирану должен быть дан «ответный сигнал». Однако он добавил, что «регион действительно балансирует на острие ножа, и [есть] реальные опасения по поводу еще более широкой эскалации или ее продолжения... что поставит под угрозу не только Израиль, но и наши стратегические интересы».