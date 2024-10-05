МИД заявил об успешных слушаниях в суде в Гааге по правам в Керченском проливе
В Международном арбитражном суде в Гааге прошли слушания по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. По словам главы российской делегации, посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Кузьмина, Россия успешно представила свою позицию по делу.
«Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы. Я думаю, что судьям есть над чем подумать», – заявил Кузьмин после окончания слушаний (цитата по «РИА Новости»).
С 23 сентября по 5 октября в Международном арбитражном суде в Гааге состоялись слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 г. против России. В ходе разбирательства рассматривались вопросы, связанные с правами прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Россия настаивала на том, что все требования Украины выходят за рамки юрисдикции суда и являются неприемлемыми. Как рассказал Кузьмин, интересы России защищала большая команда с экспертами.
В связи с тем что Крым по результатам референдума стал частью Российской Федерации, Москва имеет полное право осуществлять свой суверенитет в морских акваториях, прилегающих к Крымскому полуострову, пояснили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве. Заявление Украины о нарушении своих прав в отношении Крыма в МИД РФ было названо «плохо завуалированной попыткой оспорить» суверенитет России над этой территорией.