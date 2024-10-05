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МИД заявил об успешных слушаниях в суде в Гааге по правам в Керченском проливе

Ведомости

В Международном арбитражном суде в Гааге прошли слушания по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. По словам главы российской делегации, посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Кузьмина, Россия успешно представила свою позицию по делу.

«Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы. Я думаю, что судьям есть над чем подумать», – заявил Кузьмин после окончания слушаний (цитата по «РИА Новости»).

С 23 сентября по 5 октября в Международном арбитражном суде в Гааге состоялись слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 г. против России. В ходе разбирательства рассматривались вопросы, связанные с правами прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Россия настаивала на том, что все требования Украины выходят за рамки юрисдикции суда и являются неприемлемыми. Как рассказал Кузьмин, интересы России защищала большая команда с экспертами.

В связи с тем что Крым по результатам референдума стал частью Российской Федерации, Москва имеет полное право осуществлять свой суверенитет в морских акваториях, прилегающих к Крымскому полуострову, пояснили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве. Заявление Украины о нарушении своих прав в отношении Крыма в МИД РФ было названо «плохо завуалированной попыткой оспорить» суверенитет России над этой территорией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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