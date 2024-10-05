МИД заявил об успешных слушаниях в суде в Гааге по правам в Керченском проливе

С 23 сентября по 5 октября в Международном арбитражном суде в Гааге состоялись слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 г. против России. В ходе разбирательства рассматривались вопросы, связанные с правами прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Россия настаивала на том, что все требования Украины выходят за рамки юрисдикции суда и являются неприемлемыми. Как рассказал Кузьмин, интересы России защищала большая команда с экспертами.