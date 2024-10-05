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В Иране пообещали ответить Литве на признание КСИР террористической организацией

Ведомости

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Азизи осудил решение парламента Литвы внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций и пообещал, что Тегеран примет ответные меры. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Азизи призвал правительство Литвы принимать взвешенные и ответственные решения, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в отношениях. Признание КСИР террористической организацией в Литве он назвал «безответственным, деструктивным и нелогичным» шагом.

«КСИР является неотъемлемой частью вооруженных сил Исламской Республики Иран. Любые действия против вооруженных сил нашей страны, независимо от их формы или названия, являются незаконными и противоречат основополагающим принципам международного права. Естественно, мы дадим пропорциональный ответ», – сказал он.

4 октября Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая официально признала КСИР террористической организацией, о чем объявил председатель комитета по национальной безопасности и обороне страны Эмануэлис Зингерис. Теперь членам КСИР запрещен въезд в страну, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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