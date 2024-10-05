В Иране пообещали ответить Литве на признание КСИР террористической организацией

4 октября Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая официально признала КСИР террористической организацией, о чем объявил председатель комитета по национальной безопасности и обороне страны Эмануэлис Зингерис. Теперь членам КСИР запрещен въезд в страну, пояснил он.