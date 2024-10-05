В Иране пообещали ответить Литве на признание КСИР террористической организацией
Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Азизи осудил решение парламента Литвы внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций и пообещал, что Тегеран примет ответные меры. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
Азизи призвал правительство Литвы принимать взвешенные и ответственные решения, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в отношениях. Признание КСИР террористической организацией в Литве он назвал «безответственным, деструктивным и нелогичным» шагом.
«КСИР является неотъемлемой частью вооруженных сил Исламской Республики Иран. Любые действия против вооруженных сил нашей страны, независимо от их формы или названия, являются незаконными и противоречат основополагающим принципам международного права. Естественно, мы дадим пропорциональный ответ», – сказал он.
4 октября Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая официально признала КСИР террористической организацией, о чем объявил председатель комитета по национальной безопасности и обороне страны Эмануэлис Зингерис. Теперь членам КСИР запрещен въезд в страну, пояснил он.