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Медведев пожалел, что Трамп не был «королем и фараоном» последние 10 000 лет

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о войнах в мире. Российский политик в своем Telegram-канале выразил сожаление, что Трамп не был у власти последние 10 000 лет. 

«Нетленка от Трампа: "Если бы президентом был я, то войны в [вставьте любое] удалось бы избежать!" Как жаль, что он не был вождем, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королем, царем, президентом повсюду в последние 10 000 лет!» – написал Медведев. 

Экс-президент США ранее неоднократно говорил, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа. В сентябре в ходе дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис Трамп заявил, что боевых действий бы не было, если бы он оставался на посту президента США, поскольку действующий глава государства Джо Байден «понятия не имел, как это остановить». Республиканец пообещал в случае победы на выборах завершить боевые действия на Украине еще до вступления в должность. 

США продолжат предоставлять Киеву военную помощь вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента, отмечал в начале сентября Медведев. Для Штатов конфликт на Украине выгоден, считает зампред Совбеза.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке Трамп также заявлял, что верит в уничтожение Израиля в случае своего проигрыша на выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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