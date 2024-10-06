Медведев пожалел, что Трамп не был «королем и фараоном» последние 10 000 лет

Экс-президент США ранее неоднократно говорил, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа. В сентябре в ходе дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис Трамп заявил, что боевых действий бы не было, если бы он оставался на посту президента США, поскольку действующий глава государства Джо Байден «понятия не имел, как это остановить». Республиканец пообещал в случае победы на выборах завершить боевые действия на Украине еще до вступления в должность.