Медведев пожалел, что Трамп не был «королем и фараоном» последние 10 000 лет
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о войнах в мире. Российский политик в своем Telegram-канале выразил сожаление, что Трамп не был у власти последние 10 000 лет.
«Нетленка от Трампа: "Если бы президентом был я, то войны в [вставьте любое] удалось бы избежать!" Как жаль, что он не был вождем, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королем, царем, президентом повсюду в последние 10 000 лет!» – написал Медведев.
Экс-президент США ранее неоднократно говорил, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа. В сентябре в ходе дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис Трамп заявил, что боевых действий бы не было, если бы он оставался на посту президента США, поскольку действующий глава государства Джо Байден «понятия не имел, как это остановить». Республиканец пообещал в случае победы на выборах завершить боевые действия на Украине еще до вступления в должность.
США продолжат предоставлять Киеву военную помощь вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента, отмечал в начале сентября Медведев. Для Штатов конфликт на Украине выгоден, считает зампред Совбеза.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке Трамп также заявлял, что верит в уничтожение Израиля в случае своего проигрыша на выборах.