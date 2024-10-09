Песков выразил надежду, что Путин не знает о квадроберах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что глава государства Владимир Путин не знает о квадробике.
«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность (этого движения. – “Ведомости”)», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Дискуссия об опасности квадробики разгорелась после скандала с певицей Mia Boyka. В начале сентября артистка со сцены отчитала девочку-квадробера за ее увлечение. В защиту ребенка выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В октябре зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о разработке законопроекта «о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства».
8 октября движение обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Арарат Мирзоян. Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Лавров поинтересовался у Мирзояна, есть ли в Армении квадроберы. Армянский министр ответил, что знает о новом движении.
Квадробикой (от лат. quattuor – «четыре» и англ. aerobics – «аэробика»), как правило, занимаются дети и подростки в возрасте 7–14 лет. В первую очередь она напоминает спортивное развлечение. В образе определенного зверя – в маске и с искусственным хвостом – дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног. Среди социологов пока нет единого мнения о том, чем именно является квадробика – спортивным увлечением или субкультурой, писали «Ведомости».