МИД Польши заявил о нарушении Германией свободы перемещения по Европе
Введенный властями ФРГ пограничный контроль нарушает смысл Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на съезде правящей партии «Гражданская платформа».
«Германия, вводя контроль на всех своих границах, ударяет в смысл Шенгенской зоны», – сказал Сикорский (цитата по «РИА Новости»).
В результате решений Берлина, как отметил министр, нарушается «свобода перемещения по всей Европе».
Реальным местом контроля притока нелегальных мигрантов является внешняя граница Шенгенской зоны, а не границы Германии с соседними странами, говорил Сикорский 10 октября. Он пообещал, как писала Gazeta Prawna, что польское правительство даст четкий сигнал о том, как должна выглядеть разумная миграционная политика для всей Европы.
Контроль Германии над всеми соседями подрывает смысл Шенгенской зоны, подчеркивал министр.
«Мы не принимаем это решение. Мы задаемся вопросом, как на него реагировать. Введение контроля – ошибка, потому что реальным местом контроля притока нелегальных мигрантов и в Польшу, и в Германию является внешняя граница Шенгенской зоны», – заявил он.
Польша, по его словам, подает пример всему ЕС в плане пограничного контроля, для этого «существуют визы, пограничники и погранпереходы, чтобы контролировать, кто может въезжать, а кто нет».
Германия ввела временный контроль на сухопутных границах с соседними странами с 16 сентября. Согласно позиции МВД страны, мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией и защиту населения от исламистского экстремизма. До этого, в августе, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что депортация нелегальных мигрантов из Германии будет проводиться активнее. Он добавил, что в этом году число депортаций выросло на 30%.