Медведев напомнил о разделах Польши после призывов ударить по Петербургу

Последние два с половиной года, после начала боевых действий на Украине, в западных странах регулярно говорят о вероятности вооруженного столкновения с Россией. В марте этого года президент РФ Владимир Путин объяснил, что страна не собирается вступать конфликт с НАТО, поскольку только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению.