Медведев напомнил о разделах Польши после призывов ударить по Петербургу
Бывшему начальнику Генерального штаба польской армии Раймунду Анджейчаку стоит помнить о разделах Польши в разные годы и «не будить зверя». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на призывы Анджейчака ударить по Санкт-Петербургу.
«Еще один храбрый пшек появился. Бывший НГШ заплеванной Польши по фамилии Анджейчак грозит России нападением “непосредственно на Санкт-Петербург”. Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?», – написал он в Telegram.
11 октября Анджейчак заявил, что в случае начала конфликта с Россией военные Польши и стран Балтии дадут «незамедлительный ответ». По его словам, первый предполагаемый удар будет нанесен по Санкт-Петербургу.
Последние два с половиной года, после начала боевых действий на Украине, в западных странах регулярно говорят о вероятности вооруженного столкновения с Россией. В марте этого года президент РФ Владимир Путин объяснил, что страна не собирается вступать конфликт с НАТО, поскольку только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению.
«В 2022 г. США истратили [на военные расходы], дай Бог памяти, $811 млрд, а Российская Федерация – $72 млрд... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО, что ли?», – говорил президент. Он также назвал «полной чушью» заявления о якобы планах России напасть на Европу.
31 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила во вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с венгерским премьером, отметив, что идет «абсолютное нагнетание таких провоенных настроений» и «разжигание такой предвоенной истерики».