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Медведев напомнил о разделах Польши после призывов ударить по Петербургу

Ведомости

Бывшему начальнику Генерального штаба польской армии Раймунду Анджейчаку стоит помнить о разделах Польши в разные годы и «не будить зверя». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на призывы Анджейчака ударить по Санкт-Петербургу.

«Еще один храбрый пшек появился. Бывший НГШ заплеванной Польши по фамилии Анджейчак грозит России нападением “непосредственно на Санкт-Петербург”. Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?», – написал он в Telegram.

11 октября Анджейчак заявил, что в случае начала конфликта с Россией военные Польши и стран Балтии дадут «незамедлительный ответ». По его словам, первый предполагаемый удар будет нанесен по Санкт-Петербургу.

Последние два с половиной года, после начала боевых действий на Украине, в западных странах регулярно говорят о вероятности вооруженного столкновения с Россией. В марте этого года президент РФ Владимир Путин объяснил, что страна не собирается вступать конфликт с НАТО, поскольку только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению.

«В 2022 г. США истратили [на военные расходы], дай Бог памяти, $811 млрд, а Российская Федерация – $72 млрд... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО, что ли?», – говорил президент. Он также назвал «полной чушью» заявления о якобы планах России напасть на Европу.

31 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила во вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с венгерским премьером, отметив, что идет «абсолютное нагнетание таких провоенных настроений» и «разжигание такой предвоенной истерики».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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