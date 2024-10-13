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Лукашенко: на Западе услышали сигналы в связи с изменениями ядерной доктрины

Ведомости

«Горячие головы» на Западе услышали сигналы в связи с изменениями российской ядерной доктрины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его мнению, западные страны услышали эти сигналы еще до обновления ядерной доктрины. Внести в нее изменения, считает Лукашенко, надо было еще давно, эту тему он обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным «лет пять тому назад».

«Поэтому для меня это не ново. Горячие головы, если бы они не услышали, то как минимум бы уже бомбили нас, особенно Россию, этими дальнобойными ракетами. А так наверное это охлаждает их пыл», – сказал он.

Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Он пояснил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Кроме того, Москва, согласно новой редакции документа, будет реагировать на агрессию против Белоруссии и сможет защитить своего союзника с помощью ядерного оружия. 26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что корректировки в доктрину стоит считать сигналом странам Запада.

Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос из-за политики западных стран, заявила 9 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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