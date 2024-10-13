Медведев высмеял «план победы» Зеленского

«Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень «члены альянса» подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращенному насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку», – написал он.