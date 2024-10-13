Медведев высмеял «план победы» Зеленского
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял один их пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского – о приглашении Киева в НАТО, назвав украинского лидера «безумным». Сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.
Медведев пишет, что Зеленский «громогласно заявил о наличии у него “плана победы” из одного пункта: приглашение Киева в НАТО».
«Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень «члены альянса» подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращенному насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку», – написал он.
Медведев регулярно обзывает Зеленского в своих соцсетях. В частности, он называл украинского президента «богомерзким клоуном», «недоумком», «наркоманом», «идиотом». Он также заявлял, что Зеленский «никто и звать его никак».
9 октября Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» объявил, что первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО. Украинский президент считает, что Россия «геополитически проиграет», если его страна вступит в Североатлантический альянс.
3 октября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что «план победы» Зеленского подразумевает действия со стороны не только Украины, но и других стран по всему миру.