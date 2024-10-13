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Медведев высмеял «план победы» Зеленского

Ведомости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял один их пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского – о приглашении Киева в НАТО, назвав украинского лидера «безумным». Сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

Медведев пишет, что Зеленский «громогласно заявил о наличии у него “плана победы” из одного пункта: приглашение Киева в НАТО».

«Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень «члены альянса» подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращенному насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку», – написал он.

Медведев регулярно обзывает Зеленского в своих соцсетях. В частности, он называл украинского президента «богомерзким клоуном», «недоумком», «наркоманом», «идиотом». Он также заявлял, что Зеленский «никто и звать его никак».

9 октября Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» объявил, что первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО. Украинский президент считает, что Россия «геополитически проиграет», если его страна вступит в Североатлантический альянс.

3 октября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что «план победы» Зеленского подразумевает действия со стороны не только Украины, но и других стран по всему миру. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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