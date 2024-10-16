СБУ задержала главу департамента безопасности «Укрэнерго»
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве одного из руководителей департамента безопасности «Укрэнерго», который был ответственен за охрану стратегически важных объектов госпредприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.
По данным следствия, фигурант незаконно разглашал информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам, а также несанкционированно распространял сведения, составляющие государственную тайну. В СБУ утверждают, что чиновник якобы действовал в интересах РФ и высказывал пророссийские взгляды.
Фигурант был задержан по месту жительства в Киеве. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил о полном уничтожении теплораспределительной и теплогенерационной инфраструктуры страны. С 31 августа по 6 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам Украины. В результате были поражены, в том числе, критически важные объекты энергетики. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что ВС РФ наносят удары только по военным, энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре Украины.