Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

СБУ задержала главу департамента безопасности «Укрэнерго»

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве одного из руководителей департамента безопасности «Укрэнерго», который был ответственен за охрану стратегически важных объектов госпредприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

По данным следствия, фигурант незаконно разглашал информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам, а также несанкционированно распространял сведения, составляющие государственную тайну. В СБУ утверждают, что чиновник якобы действовал в интересах РФ и высказывал пророссийские взгляды.

Фигурант был задержан по месту жительства в Киеве. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил о полном уничтожении теплораспределительной и теплогенерационной инфраструктуры страны. С 31 августа по 6 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам Украины. В результате были поражены, в том числе, критически важные объекты энергетики. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что ВС РФ наносят удары только по военным, энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре Украины.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных