СБУ задержала главу департамента безопасности «Укрэнерго»

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил о полном уничтожении теплораспределительной и теплогенерационной инфраструктуры страны. С 31 августа по 6 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам Украины. В результате были поражены, в том числе, критически важные объекты энергетики. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что ВС РФ наносят удары только по военным, энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре Украины.