Армия Израиля сообщила о ликвидации полевого командира «Хамас»
Армия обороны Израиля ликвидировала одного из полевых командиров палестинского движения «Хамас» Махмуда аль-Мабху, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. Утверждается, что он ответственен за удары беспилотников по Израилю.
«В районе Джебалии силы 162-й дивизии за минувшие сутки ликвидировали террористов в результате столкновений с близкого расстояния и авиаударов», – добавили в израильской армии. Всего в районе Джебалии за прошедшие сутки ЦАХАЛ ликвидировала 50 представителей «Хамаса». В районе Рафаха, как утверждается, с помощью беспилотников была ликвидирована «вооруженная террористическая ячейка, планировавшая нападение на войска ЦАХАЛ».
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий составило почти 42 000 человек.
23 сентября этого года ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.