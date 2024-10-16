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Армия Израиля сообщила о ликвидации полевого командира «Хамас»

Ведомости

Армия обороны Израиля ликвидировала одного из полевых командиров палестинского движения «Хамас» Махмуда аль-Мабху, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. Утверждается, что он ответственен за удары беспилотников по Израилю.

«В районе Джебалии силы 162-й дивизии за минувшие сутки ликвидировали террористов в результате столкновений с близкого расстояния и авиаударов», – добавили в израильской армии. Всего в районе Джебалии за прошедшие сутки ЦАХАЛ ликвидировала 50 представителей «Хамаса». В районе Рафаха, как утверждается, с помощью беспилотников была ликвидирована «вооруженная террористическая ячейка, планировавшая нападение на войска ЦАХАЛ».

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий составило почти 42 000 человек.

23 сентября этого года ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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