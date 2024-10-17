Запасы продовольствия в секторе Газа могут закончиться через полторы недели
Запасы продовольствия на севере сектора Газа закончатся через полторы недели. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программа ООН (ВПП) по палестинским территориям Антуан Ренар в интервью газете Financial Times.
«У нас дефицит. Если мы не получим больше продуктов и не сможем их забрать, у нас останется окно в неделю, полторы недели, в течение которого мы сможем продолжать поставлять горячее питание», – уточнил Ренар.
По его словам, поступающего продовольствия недостаточно для того, чтобы прокормить население анклава. В последние дни ситуация в Газе резко ухудшилась. Это произошло после того, как Израиль начал наземную операцию в северной части анклава и на протяжении двух недель не позволял ООН оказывать какую-либо помощь.
12 октября ВПП ООН сообщила, что в северную часть Газы с 1 октября не поступает продовольственная помощь. Наземная операция израильской армии «катастрофически сказывается» на продовольственной безопасности тысяч палестинцев, отмечали в организации.
6 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции на севере сектора Газа. Военные окружили район Джабалия после получения разведданых, указывающих на присутствие боевиков и их террористической инфраструктуры в северной части анклава.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 42 000 человек.